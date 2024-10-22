Video Yaşam Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi

Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi

22.10.2024 | 09:09

Dünyanın ikinci Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı görüntülendi.

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