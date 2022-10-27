Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındıran kaldera, sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan renk cümbüşüyle de misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası'nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor.Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle bütünleşiyor. Sarı ve kızıl tonların birçok rengini içinde barındıran Nemrut Kalderası, bugünlerde ziyaretçiler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürülmüş durumda. Kalderayı ziyarete gelen vatandaşlar, sararan ve kızıl renklere boyanan ağaçların oluşturduğu yollarda ve vadilerde fotoğraflar çekiyor. Kalderanın ve içinde bulunan gölleri kuşbakışı izlemek için yüksek tepelere çıkan vatandaşlar, hem manzarayı izlemenin keyfini çıkarıyor hem de birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası, sonbaharla birlikte ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla adeta anı ölümsüzleştiriyorlar.Behçet Akarslan adlı vatandaş, üniversite öğrencilerini Nemrut'a geziye getirdiğini söyleyerek, "Bugün öğrenci arkadaşları getirdim. Nemrut'un güzel yerlerini gezdiriyorum. Buhar bacası, küçük ve büyük gölü gösteriyorum. Gezimizin sonunda ise piknik yapacağız" dedi.Elazığlı Mehmet Elitok adlı vatandaş ise ailesi ile birlikte Nemrut'un sonbahar güzelliğini görmeye geldiklerimi belirterek, "Bugün Nemrut Krater Gölü'nü gezme fırsatımız oldu. Burayı çok beğendik. Ailem ve arkadaşlarımla beraber geldik. Gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum, mutlaka gelip görmeleri lazım" diye konuştu.Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) okuyan Miyasa Anar adlı öğrenci de, Adanalı olduğunu ve ilk defa Nemrut Krater Gölü'nü gördüğü belirtti. Anar, "Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Özellikle sonbaharda çok güzel olduğunu söylediler. Bizde kışa girmeden gelip görelim dedik. Burada üniversite okuyorum, buranın yabancısıyım. Gerçekten çok çok güzel bir görüntüsü var. Renkleri o kadar güzel ki bütün renkleri aynı anda içinde barındırıyor" dedi.Safya Erkan adlı BEÜ öğrencisi ise Nemrut'taki renklerin kendilerini çok güzel karşıladığını ifade ederek, "Bugün Nemrut'u görmeye geldik. Burada üniversite okuyorum. İkinci senem ama ilk defa geliyorum buraya. Sonbaharda daha güzel oluyor diyorlardı. Bizde görmeye geldik, geldiğimizde renkler bizi çok güzel karşıladı" şeklinde konuştu.