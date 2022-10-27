Video Yaşam Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video
Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video

Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video

27.10.2022 | 09:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video 04:13
Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 10:06
Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 01:00
Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 27.10.2022 | 10:04
Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video 05:07
Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video 27.10.2022 | 09:38
Sakarya’da yoğun sis etkili oldu | Video 02:10
Sakarya'da yoğun sis etkili oldu | Video 27.10.2022 | 09:41
Mecidiyeköy’de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 01:44
Mecidiyeköy'de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 27.10.2022 | 09:37
İstanbul’da etkili olan sis perdesi böyle görüntülendi | Video 03:11
İstanbul'da etkili olan sis perdesi böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 09:17
Bursa’da AVM’de silahlı kavga! Dehşet anları kamerada | Video 03:22
Bursa'da AVM'de silahlı kavga! Dehşet anları kamerada | Video 27.10.2022 | 09:06
Ankara’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı | Video 01:15
Ankara’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı | Video 27.10.2022 | 09:02
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu! | Video 13:06
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu! | Video 26.10.2022 | 19:03
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 00:34
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 26.10.2022 | 15:04
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 02:31
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 26.10.2022 | 15:01
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 00:46
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 26.10.2022 | 14:58
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 00:36
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 26.10.2022 | 14:55
Konya’da 17 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:38
Konya'da 17 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.10.2022 | 13:07
Almanya’da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 04:16
Almanya'da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 26.10.2022 | 12:31
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 00:17
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 26.10.2022 | 12:26
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 04:47
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 26.10.2022 | 12:12
Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi | Video 02:42
Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi | Video 26.10.2022 | 12:12
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:29
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.10.2022 | 12:12
45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı’da yaşananları anlattı | Video 03:42
45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı'da yaşananları anlattı | Video 26.10.2022 | 10:52

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındıran kaldera, sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan renk cümbüşüyle de misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası'nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle bütünleşiyor. Sarı ve kızıl tonların birçok rengini içinde barındıran Nemrut Kalderası, bugünlerde ziyaretçiler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürülmüş durumda. Kalderayı ziyarete gelen vatandaşlar, sararan ve kızıl renklere boyanan ağaçların oluşturduğu yollarda ve vadilerde fotoğraflar çekiyor. Kalderanın ve içinde bulunan gölleri kuşbakışı izlemek için yüksek tepelere çıkan vatandaşlar, hem manzarayı izlemenin keyfini çıkarıyor hem de birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası, sonbaharla birlikte ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla adeta anı ölümsüzleştiriyorlar.

Behçet Akarslan adlı vatandaş, üniversite öğrencilerini Nemrut'a geziye getirdiğini söyleyerek, "Bugün öğrenci arkadaşları getirdim. Nemrut'un güzel yerlerini gezdiriyorum. Buhar bacası, küçük ve büyük gölü gösteriyorum. Gezimizin sonunda ise piknik yapacağız" dedi.

Elazığlı Mehmet Elitok adlı vatandaş ise ailesi ile birlikte Nemrut'un sonbahar güzelliğini görmeye geldiklerimi belirterek, "Bugün Nemrut Krater Gölü'nü gezme fırsatımız oldu. Burayı çok beğendik. Ailem ve arkadaşlarımla beraber geldik. Gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum, mutlaka gelip görmeleri lazım" diye konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) okuyan Miyasa Anar adlı öğrenci de, Adanalı olduğunu ve ilk defa Nemrut Krater Gölü'nü gördüğü belirtti. Anar, "Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Özellikle sonbaharda çok güzel olduğunu söylediler. Bizde kışa girmeden gelip görelim dedik. Burada üniversite okuyorum, buranın yabancısıyım. Gerçekten çok çok güzel bir görüntüsü var. Renkleri o kadar güzel ki bütün renkleri aynı anda içinde barındırıyor" dedi.
Safya Erkan adlı BEÜ öğrencisi ise Nemrut'taki renklerin kendilerini çok güzel karşıladığını ifade ederek, "Bugün Nemrut'u görmeye geldik. Burada üniversite okuyorum. İkinci senem ama ilk defa geliyorum buraya. Sonbaharda daha güzel oluyor diyorlardı. Bizde görmeye geldik, geldiğimizde renkler bizi çok güzel karşıladı" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA