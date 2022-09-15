Video Yaşam Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video
Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video

Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video

15.09.2022 | 09:32

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Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’ndeki ayılar, iddiaya göre aç kalınca kendilerini görüntülemek isteyen insanlara saldırdı.

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Yaz sezonunun bitmesi ve gıda kaynaklarının azalmasıyla kraterdeki anne ayılar ve yavruları başta olmak üzere burada yaşayan canlılar daha fazla yiyecek arayışı içerisine girdiler. Yazın piknik yapan insanlardan geriye kalan gıdaları yiyerek beslenen ayılar, havaların soğuması ve bölgedeki hareketliliğin azalmasıyla yoğun gıda arayışına yöneldi.

Uzun yıllar Nemrut Krater Gölü'nde doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) Dr. Öğretim Görevlisi Cihan Önen, özellikle bu mevsimlerde araçlarda ve çadırlarda yiyecek bırakılmaması gerektiğini söyledi. Ayıların besin kaynaklarının tehdit altında olduğunu hissettiğinde saldırgan olabildiğine dikkat çeken Önen, "Bu açıdan doğal alanlarda insanların daha dikkatli olması gerekmektedir. Havaların soğumasıyla birlikte ayılar daha çok görünür oldular. Tabi bu hayvanların çok sık görülmesi insanlar için bir tehdit oluşturmakta ve saldırıya maruz kalma ihtimalini artırmaktadır. Yaz aylarında insanların atıkları ile beslenen bu hayvanlar, ormanda dolaşıp daha çok görünür halde oldular. Bu açıdan insanlar ayılarla karşılaştıkları zaman ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Onların yavrularını besleme eğilimi bunun yanında onlara yaklaşma ya da onlar beslenirken fotoğraf çekme gibi ihtimaller olabilmektedir. Bu da insanlar için ciddi tehdit oluşturabilmektedir. Saldırıya maruz kalma ihtimalleri oluşabilir" dedi.

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