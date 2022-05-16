Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video

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Bitlis'te yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderasında baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı.
Kalderada oluşan bu doğal güzelliği fotoğraflamak için Nemrut'a geldiğini belirten Hasan Akay, oluşan doğal manzaraya hayran kaldıklarını ifade etti. Birbirinden güzel ve özel kardelen fotoğrafları çekme imkanı bulduğunu kaydeden Gülsüm Tuna ise Nemrut'taki kardelenlerin kalderaya ayrı bir güzellik kattığını söyledi.