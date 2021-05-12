Nemrut’un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor | Video
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, ilkbaharda seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunuyor.