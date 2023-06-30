Nesli tehlike altında olan su samuru böyle görüntülendi | Video 30.06.2023 | 12:42 Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gökırmak’ta nesli tehlike altında olan olan su samuru görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki Gökırmak çayında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde su samurunun bir süre yağışlı hava sebebiyle çamurlanan ve bulanık hale gelen Gökırmak'ta suyun yüzeyinde yüzdüğü görülüyor.