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OTOMATİK OYNAT
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Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video 17.05.2022 | 10:04
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Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü deniz polisi kurtardı | Video 17.05.2022 | 09:56
00:56
Kadıköy'de değnekçiye suçüstü | Video 17.05.2022 | 09:56
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Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video 17.05.2022 | 09:50
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Kameraya yakalanınca saçını kazıtmış! "Çekme kardeşim, esnaf adamız" | Video 17.05.2022 | 09:37
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Dolandırıcı ortağı “Şaka Dolarları” yakalattı | Video 17.05.2022 | 09:32
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Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video 17.05.2022 | 09:23
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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 09:24
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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 08:58
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Antalya’da silahlı sopalı kavga! Silahla ateş edilme anı kamerada | Video 17.05.2022 | 08:53
03:28
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu | Video 17.05.2022 | 08:53
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SON DAKİKA! Arnavutköy'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video 17.05.2022 | 08:53
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Kadıköy’de korsan değnekçi kıskıvrak yakalandı | Video 17.05.2022 | 08:39
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Van’da ‘Ay Tutulması’ görsel şölen oluşturdu | Video 16.05.2022 | 23:28
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Ahlat’ta dolunay böyle görüntülendi | Video 16.05.2022 | 22:00
Türkiye’de nesli tehlike altında olup ‘ormanın hayaleti’ diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.