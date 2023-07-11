Video Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanını önce kurtardı, sonra elleriyle besledi | Video
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanını önce kurtardı, sonra elleriyle besledi | Video

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanını önce kurtardı, sonra elleriyle besledi | Video

11.07.2023 | 09:23

Doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanını Gümüşhane'nin Köse ilçesi Kabaktepe köyü yakınlarında görüntülemeyi başardı. Tutar, ayağını taşlara sıkıştıran Arap tavşanını önce kurtardı, sonra elleriyle besledi.

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Gümüşhaneli doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi bir hayli zor olan Arap tavşanını Köse ilçesi Kabaktepe köyü yakınlarında görüntülemeyi başardı. Bölgede gezinti yaptığı esnada taşların arasında Arap tavşanını gören ve ayağının taşlara sıkışmasından dolayı kaçamadığını fark eden Tutar ilk olarak tavşanı kurtardı.

Taşlardan kurtulan Arap tavşanının kaçmaması üzerine hayvana su kapağında su veren ve "Al bu yeşillik ye, sevmiyor musun?" diyerek elleriyle besleyen Muhammet Tutar bu eşsiz görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Taşlardan kurtulmasına rağmen bölgeden ayrılmayan ve kendisini kurtaran Muhammet Tutar'ın kendisini sevmesine izin veren nesli tehlikedeki hayvanın görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

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