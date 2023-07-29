Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video
Nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında bulunan vaşak hem fotokapana, hem de amatör kameraya yansıdı.
Daha önce da bazı vatandaşların ormanda gördüklerine dair ihbarlarda bulunduğu vaşak, bir vatandaş tarafından da cep telefonunu ile görüntüledi.
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