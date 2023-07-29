Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video 29.07.2023 | 13:20 Nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında bulunan vaşak hem fotokapana, hem de amatör kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla ormanlar ve uygun arazilerdeki farklı noktalara toplam 25 fotokapan kurdu. Ekipler, bu fotokapanlarla dağ keçisi, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvan türlerini birçok kez görüntüledi. Fotokapanlardan birine de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan vaşağın görüntüsü yansıdı.Daha önce da bazı vatandaşların ormanda gördüklerine dair ihbarlarda bulunduğu vaşak, bir vatandaş tarafından da cep telefonunu ile görüntüledi.