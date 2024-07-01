Nesli tükenme tehlikesi altındaki tırmanma uzmanı dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 01.07.2024 | 12:15 Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Alacakaya Palu sınırında bulunan Bağın mezrasında görüntülendi. Kayalıklarda dolaşan dağ keçileri bir süre göründükten sonra gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.