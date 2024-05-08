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Video Yaşam Nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi görüntüledi | Video
Nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi görüntüledi | Video

Nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi görüntüledi | Video

08.05.2024 | 12:21

Anadolu Semenderi' olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender Kahramanmaraş’ta görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Onikişubat İlçesi Kazama Bağları mevkiinde yaşayan bir vatandaş evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan `Anadolu Benekli Semenderi` ile karşılaştı. Cep telefonu kamerası ile semenderi kayda alan vatandaş canlıyı en son 12 yıl önce gördüğünü söyledi. Semenderinin popülasyonunda artış olduğunun tahmin edilirken bir müddet bahçede gezinen canlı gözden kayboldu.
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