Nesli tükenmekte olan su samurları ilçeyi mesken tuttu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
İki bin metrede gitarla uçtu | Video 31.03.2021 | 16:02
01:07
Nesli tükenmekte olan su samurları ilçeyi mesken tuttu | Video 31.03.2021 | 16:02
00:15
Muğla'da başından yaralı ölü yunus sahile vurdu 31.03.2021 | 16:01
00:32
Antalya'da kucağında köpeğiyle otomobil kullandı sürücü kamerada 31.03.2021 | 11:31
00:35
Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler | Video 31.03.2021 | 15:27
01:05
Evlilik teklifi için polisten yardım istedi, nişanlısı şoke oldu | Video 31.03.2021 | 15:30
06:51
Ekmek pişirilen tandırlarla ilgili flaş 'Sağlık sorunu' açıklaması 31.03.2021 | 14:46
00:53
Esenyurt’ta feci olay. 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti | Video 31.03.2021 | 15:27
02:32
Alev alev yanan araçtan kendilerini böyle dışarı attılar | Video 31.03.2021 | 15:27
00:21
02:27
00:15
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan haber var | Video 31.03.2021 | 15:03
05:30
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 31.03.2021 | 14:44
03:26
Son Dakika Haberleri | Şahap Örcün ölü olarak bulundu! | Video 31.03.2021 | 14:58
00:37
Kanuni Sultan Süleyman portesi rekor fiyata satıldı | Video 31.03.2021 | 14:26
00:42
Böyle vahşet görülmedi. Yunus balığını kafasından vurarak telef etti | Video 31.03.2021 | 14:26
00:39
Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video 31.03.2021 | 13:02
18:55
03:26
01:00
"Öpücük" rüşvet sayıldı | Video 31.03.2021 | 12:53
Karabük’ün Yenice ilçesini mesken tutan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru Karabük'ün Yenice ilçesinde görüldü. Uğur Ayan isimli vatandaş, Yenice Irmağı'ndaki su samurunu fark ettikten sonra cep telefonu ile görüntüledi. Çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmaktaki suyun içinden karşıya geçip gözden kayboldu.
Yaklaşık 40 gün önce de balık avlarken görüntülenen su samurları Yenice ilçesini mesken tuttu.