Nesli tükenmekte olan su samuru, avladığı balığı yerken görüntülendi | Video
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, Sinop'ta denizde avladığı balığı yerken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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