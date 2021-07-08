Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım! | Video
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile bir paylaşım yaptı. Atagül paylaşımın hemen altına, "Her zaman kahramanım!" notunu düştü.