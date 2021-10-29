Nevşehir Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle gökyüzüne havalandı.

Kapadokya bölgesinde düzenlenen sıcak hava balonu turu yapan işletmeler, balon sepetlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı ve Atatürk posterleri astı. Turistler, güneşin doğuşu ile başlayan ve yaklaşık 1 saat süre ile peribacalarının arasında süzülerek bölgenin doyumsuz güzelliklerini izlemenin keyfini yaşarken, hem de Cumhuriyet Bayramının coşkusuna ortak oldular.



Bursa'dan gelerek sıcak hava balonu turuna katılan Murat Koca, "Önemli bir gün. Atatürk'ün bize armağan ettiği bir gün. Biz de bu günü böyle keyifli aktiviteyle taçlandırmak istedik. Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" dedi.