Nevşehir’de aynı evde yaşayan şahıslar arasında kavga: 5 yaralı | Video
Nevşehir’de aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar birbirleriyle kavga etti. Çıkan kavgada 2 si ağır, 5 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.
Evden gelen sesler üzerine üst katta oturan yabancı uyruklu komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Çıkan kavgada yaralanan 5 yabancı uyruklu şahıs Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, apartmanda kalan diğer yabancı uyruklu şahısları da gözaltına aldı.
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