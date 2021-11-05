Nevşehir’de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinefendi Köyü'nde meydana gelen olayda, bir patates deposunun bahçe duvarı çöktü. Bu sırada duvarın altında mesaiye başlamayı bekleyen 8 işçi çöken duvardan düşen taş parçalarından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 işçide ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan ve olayı anlatan bir işçi, işe başlamak için kamyonun gelmesini beklediklerini, o sırada duvarın üzerlerine çöktüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.