Nevşehir'de can pazarı! Vatandaşların kurtarma operasyonu SABAH kamerasında | Video

Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Nevşehir istikametine doğru seyir halinde bulunan kamyonet şoförü, hızlı girdiği virajı alamayınca aracın kontrolünü kaybetti. Savrulmaya başlayan araç yan yatara yol ortasında devrildi. Kanlar içerisinde aracın içerisinde sıkışan şoföre yardım eli ise trafikteki diğer sürücülerden geldi. Yaşanan can pazarı ve vatandaşların kurtarma operasyonu SABAH kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Korkunç kaza Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 27'inci kilometresinde öğle saatlerinde meydana geldi. Nevşehir'e doğru seyahat halinde bulunan bir kamyonet şoförü hızlı girdiği virajı alamayınca aracın kontrolünü kaybetti. Savrulmaya başlayan araç saniyeler içerisinde yolun ortasında yan yattı. Korkunç kazaya tanık olan diğer sürücüler, kamyonet içerisinde sıkışan ve kanlar içerisinde kurtarılmayı bekleyen şoföre yardım eli uzattı. Bazı vatandaşlar yaşanan can pazarı karşısında gözyaşlarına tutamazken, bazı vatandaşlar ise araç içerisinde sıkışan şoförü kurtarabilmek için kamyonetin camını kırdı. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetin içerisinden çıkan ve sağ kolu tamamen parçalanan şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafikte yaşanan can pazarı ve vatandaşların kurtarma operasyonu olay yerinde bulunan SABAH muhabiri tarafından anbean işte böyle görüntülendi.