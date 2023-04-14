Nevşehir’de kökünü kurutma operasyonu: 70 gözaltı | Video
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde ‘Torbacı’ tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu yaptı.
Aramalarda ise; 3 kilo 393 gram çeşitli uyuşturucu madde, 207 kök kenevir bitkisi, 5 adet sentetik hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 209 adet tabanca fişeği, 74 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 70 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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