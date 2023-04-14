Nevşehir’de kökünü kurutma operasyonu: 70 gözaltı | Video 14.04.2023 | 11:42 Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde ‘Torbacı’ tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Kökünü Kurutma operasyonunda 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri 70 şüpheli şahsı gözaltına aldı.Aramalarda ise; 3 kilo 393 gram çeşitli uyuşturucu madde, 207 kök kenevir bitkisi, 5 adet sentetik hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 209 adet tabanca fişeği, 74 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan 70 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.