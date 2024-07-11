Nevşehir'de korkunç kaza! Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü | Video
Nevşehir’de traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile iki römork arasında sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hacıbektaş Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Kadir Tekin (22) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Hacıbektaş Nevşehir kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın ve römorkların kaza yerinden kaldırılmasından sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.
Kaza sonrası traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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