Nevşehir'de narkotik operasyonu: 16 tutuklama | Video
Nevşehir’de geçtiğimiz gün düzenlenen ve Kastamonu’da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan’ın adının verildiği narkotik operasyonunda 50 şahsa ait 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16 tutuklandı.
Kastamonu'da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adının verildiği Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 30'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 20 şüpheliden 16'sı tutuklanırken 4 şüphelide adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yapılan operasyonlarda 1 kilo 713 gram değişik türlerde uyuşturucu madde, 630 gram esrar, 85 kök kenevir ile birlikte 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 bin lira ele geçirilmişti.
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