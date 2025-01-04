Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı | Video
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kazayı gören bir başka sürücü de, "Hiç fireme bile basmadı. Bizi kurtardı, daha sonra bu araca vurdu. Yolda hiç firen izi bile yok" dedi.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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