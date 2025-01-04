Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı | Video 04.01.2025 | 09:17 Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi Niğde kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 07 BDB 183 Plakalı otomobil sürücüsü E. Ö. Niğde kavşağına geldiği esnada Y. Ü'nün kullandığı 50 ADJ 602 plakalı hafi ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası ortalık savaş alanına dönerken, araçlar yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte, araçlarda yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 7 kişide yaralandı.Kazayı gören bir başka sürücü de, "Hiç fireme bile basmadı. Bizi kurtardı, daha sonra bu araca vurdu. Yolda hiç firen izi bile yok" dedi.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.