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Nevşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpıp devrildiği anlar kamerada | Video

Nevşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpıp devrildiği anlar kamerada | Video

18.12.2022 | 09:04

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Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp devrildi. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Ürgüp caddesinde 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Fedai Küçük'ün kullandığı 50 ND 646 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Fedai Küçük itfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkartıldı. Kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ürgüp - Nevşehir karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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