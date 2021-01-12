Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 3 çocuk annesi Hülya Güven, polis olmak isteyen genç kızının doğum günü olduğunu yetkililere bildirmesinin ardından Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri genç kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Ürgüp'te yaşayan 3 Çocuk annesi Hülya Güven, polis olmak isteyen kızının doğum günü olduğunu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine hareket geçen polisler pasta alarak evine gittiği gence doğum günü sürprizi yaptı. Polisler, doğum gününü kutladıkları genç ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 3 Çocuk Annesi Hülya Güven, büyüyünce polis olmak isteyen 14 yaşına giren kızı Melike'nin bugün doğum günü olduğunu, pandemi sebebiyle de dışarı çıkamadıklarını yetkililere bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de annenin ricasını geri çevirmedi. Polisler ellerinde pasta ile genç kızın evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Genç karşısında polisleri görünce mutlu anlar yaşadı. Polisler, doğum gününü kutladıkları genç ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.