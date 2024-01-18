Video Yaşam Nevşehir’de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 5 gözaltı | Video
Nevşehir’de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 5 gözaltı | Video

Nevşehir’de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 5 gözaltı | Video

18.01.2024 | 14:45

Nevşehir’de bir kişinin araç almak isterken dolandırılması üzerine yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada; kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi. Mersin, Tunceli ve Bitlis illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.M., R.D., S.D., E.B. ve S.S yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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