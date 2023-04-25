Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı | Video

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. 49 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 31 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan, narkotik köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 993,09 gram metamfetamin, 955,48 gram esrar ve 21,01 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.