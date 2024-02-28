Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri | Video
Nevşehir’de Ümit K. isimli şahıs, iş yerine gelen Gökhan Güveren ile tartıştıktan sonra şahsı pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Sokağa kaçan Gökhan Güveren’e arkasından ateş eden Ümit K., şahsı başından burdu. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, işlenen cinayet anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Cinayet Büro Amirliği tarafından kısa sürede yakalanan Ümit K. ile birlikte cinayet sonrası Ümit K.'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri belirlenen Doğan E., Harun T., ve Cengiz Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Cinayet zanlısını evinde sakladığı belirlenen Mustafa A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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