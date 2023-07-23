Video Yaşam Nevşehir'deki vahşetin detayları belli oldu | Video
Nevşehir'deki vahşetin detayları belli oldu | Video

Nevşehir'deki vahşetin detayları belli oldu | Video

23.07.2023 | 08:53

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi otel havuzunda boşanmakta olduğu eşi ve kızını boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından detaylar belli olurken, katil zanlısının boşanmakta eşini takip ederek kaldığı otelde 1 gece geçirdikten sonra cinayeti işlediği, kendisine koşan kızının da boğazını keserek havuza attığı öğrenildi. Katil zanlısı ayrıca olayın ardından sosyal medya hesabından; 'kızımı anasız, babasız bırakamazdım. Günahsız cennete gidecek" paylaşımı yaptığı sırada emniyet ve jandarma ekiplerinin teknik takibi sonrasında yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos'a tatile gelen Z.T.'nin boşanmakta olduğu eşi Y.T., Adana'dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada Y.T.; Z.T.' ile kızı H.T.'yi boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı Y.T. aracıyla olay yerinden kaçtı.

BOŞANMAKTA OLDUĞU EŞİNİ TAKİP EDEREK KALDIĞI OTELDE KONAKLAMIŞ
Öte yandan olayın detayları da belli oldu. Z.T.'nin kızı H.T. ve bir kız arkadaşıyla birlikte tatil amaçlı 19 Temmuz'da Kapadokya bölgesinde bulunan bir otele giriş yaptığı, Y.T.'nin ise 20 Temmuz'da aynı otele giriş yaparak konakladığı öğrenildi. Meydana gelen olayda Y.T.; Z.T.'nin boğazını kestikten sonra kendisine koşan kızı H.T.'nin de boğazını keserek havuza attığı tespit edildi. Olayın ardından aracıyla Avanos'un Akpınar köyüne kadar giden zanlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptıktan sonra Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından teknik takibi sonucunda Akpınar köyünde yakalandı.

"GÜNAHSIZ CENNETE GİDECEK"
Y.T. olayın ardından sosyal medya hesabında; "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka bir çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız, babasız tek başına bırakamazdım bu ... dünyasında. Ne yapardı, kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali, günahı benim boynuma" paylaşımında bulundu.
Öte yandan ifadesi alınan Y.T.; geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı Avanos Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nevşehir’deki vahşetin detayları belli oldu | Video 03:44
Nevşehir'deki vahşetin detayları belli oldu | Video 23.07.2023 | 08:53
Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video 00:10
Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video 23.07.2023 | 08:47
Yüksekova’da asırlık ‘kök boyama’ geleneği sürüyor | Video 03:33
Yüksekova'da asırlık ‘kök boyama’ geleneği sürüyor | Video 22.07.2023 | 18:13
Beyoğlu’nda kadının taksici tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:38
Beyoğlu’nda kadının taksici tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2023 | 18:13
Evinde göğsünden tabancayla vurularak ölen genç ile ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:09
Evinde göğsünden tabancayla vurularak ölen genç ile ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 22.07.2023 | 18:02
SON DAKİKA: İstanbul’da orman yangını! 112 Acil Komuta Merkezi’nin hemen yanında... | Video 00:15
SON DAKİKA: İstanbul'da orman yangını! 112 Acil Komuta Merkezi'nin hemen yanında... | Video 22.07.2023 | 16:11
Gözü dönen koca dehşet saçtı! Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü | Video 01:15
Gözü dönen koca dehşet saçtı! Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü | Video 22.07.2023 | 15:37
Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:22
Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.07.2023 | 15:37
İzmir Çeşme’de orman yangını kontrol altında, zanlı yangın yerinde görülmüş! | Video 00:32
İzmir Çeşme'de orman yangını kontrol altında, zanlı yangın yerinde görülmüş! | Video 22.07.2023 | 14:39
Valizde saklı 12 kilogram skunk Atlas’tan kaçamadı | Video 01:28
Valizde saklı 12 kilogram skunk Atlas’tan kaçamadı | Video 22.07.2023 | 14:06
Sinop’ta ahşap ev yanarak kül oldu | Video 00:20
Sinop’ta ahşap ev yanarak kül oldu | Video 22.07.2023 | 14:08
JASAT haziran ayına damga vurdu! Bin 732 olay aydınlatıldı | Video 01:05
JASAT haziran ayına damga vurdu! Bin 732 olay aydınlatıldı | Video 22.07.2023 | 13:15
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 01:24
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 22.07.2023 | 13:13
Şehrin göbeğinde taksici terörü! Kadın müşteriyi öldüresiye dövüp kanlar içinde bıraktı | Video 00:11
Şehrin göbeğinde taksici terörü! Kadın müşteriyi öldüresiye dövüp kanlar içinde bıraktı | Video 22.07.2023 | 13:13
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video 03:45
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video 22.07.2023 | 12:53
İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video 02:25
İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video 22.07.2023 | 12:59
Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! Operasyonla yakalandılar | Video 00:11
Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! Operasyonla yakalandılar | Video 22.07.2023 | 12:25
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı | Video 00:42
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı | Video 22.07.2023 | 11:24
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video 00:26
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video 22.07.2023 | 12:36
Çay bahçesinde başlayan kavga sokağa taştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:30
Çay bahçesinde başlayan kavga sokağa taştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 22.07.2023 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA