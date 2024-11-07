Nevzat Bahtiyar'ın evi ilk kez atv Haber görüntüledi | Video
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evini ilk kez atv Haber görüntüledi.
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