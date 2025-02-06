New York’ta binlerce kişi Trump yönetimi ve Elon Musk’a karşı orotesto düzenledi | Video
ABD'nin New York kentinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı geniş çaplı bir gösteri düzenledi. "50 protesto, 50 eyalet, bir gün" etiketleri ile sosyal medya üzerinden duyurulan eylemler, ülke genelinde Philadelphia, Michigan, Texas ve Wisconsin gibi birçok şehirde de yankı buldu.
New York Belediye Binası çevresinde yoğun bir kalabalık toplanırken, göstericiler Trump yönetimine yönelik tepkilerini pankartlar ve sloganlarla dile getirdi. Göstericiler ayrıca Amerika, Meksika ve Kanada bayrakları taşıyarak, Trump'ın göçmen politikalarına karşı dayanışma mesajı verdi.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında herhangi bir olay yaşanmadı. Protestoların ülke genelinde daha fazla destek görmesi ve önümüzdeki günlerde yeni eylemlerin düzenlenmesi bekleniyor.
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