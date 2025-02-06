Video Yaşam New York’ta binlerce kişi Trump yönetimi ve Elon Musk’a karşı orotesto düzenledi | Video
New York’ta binlerce kişi Trump yönetimi ve Elon Musk’a karşı orotesto düzenledi | Video

New York’ta binlerce kişi Trump yönetimi ve Elon Musk’a karşı orotesto düzenledi | Video

06.02.2025 | 08:36

ABD'nin New York kentinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı geniş çaplı bir gösteri düzenledi. "50 protesto, 50 eyalet, bir gün" etiketleri ile sosyal medya üzerinden duyurulan eylemler, ülke genelinde Philadelphia, Michigan, Texas ve Wisconsin gibi birçok şehirde de yankı buldu.

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Protestocuların hedefinde yalnızca Trump yönetimi değil, aynı zamanda milyarder Elon Musk ve Cumhuriyetçilerin 'Proje 2025' gündemi de vardı. Göstericiler, Trump'ın etkili danışmanlarından biri olarak görülen Elon Musk'ın yönetimde artan rolüne tepki gösterdi. "Elon Musk'ı sınır dışı edin", "Elon Musk gitmeli" ve "Elon Musk kapı dışarı" gibi sloganlar atan protestocular, Musk'ın yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki etkisini kınadı.
New York Belediye Binası çevresinde yoğun bir kalabalık toplanırken, göstericiler Trump yönetimine yönelik tepkilerini pankartlar ve sloganlarla dile getirdi. Göstericiler ayrıca Amerika, Meksika ve Kanada bayrakları taşıyarak, Trump'ın göçmen politikalarına karşı dayanışma mesajı verdi.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında herhangi bir olay yaşanmadı. Protestoların ülke genelinde daha fazla destek görmesi ve önümüzdeki günlerde yeni eylemlerin düzenlenmesi bekleniyor.
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