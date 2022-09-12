Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristler girilen çatışma sonunda şehit olan 4 askerimizden biri olan Savaş Borlu memleketi Niğde’nin Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.