Video Yaşam Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video
Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video

Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video

12.09.2022 | 18:27

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Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristler girilen çatışma sonunda şehit olan 4 askerimizden biri olan Savaş Borlu memleketi Niğde’nin Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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