Niğde'de 5.3 büyüklüğünde depremde avizeler böyle sallandı | Video
Niğde'de 5.3 büyüklüğünde depremde avizeler böyle sallandı.
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