Niğde'de bir kişinin başına çanak anten düştü, o anlar kamerada | Video

Niğde'de kuvvetli rüzgar, kent merkezinde de etkili oldu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İstasyon Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin başına ise çanak anten düştü. Kaldırımda yürüyen vatandaşın kafasına çanak anten düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Niğde'de kuvvetli rüzgar, kent merkezinde de etkili oldu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

İstasyon Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin başına ise çanak anten düştü. Kaldırımda yürüyen vatandaşın kafasına çanak anten düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.