Niğde’de bulunan erkek cesedi olayında yeni gelişme: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 11.06.2024 | 14:43 Niğde’de köprü kenarında ölü olarak bulunan Mahmut Fırat Tabar’ın cinayete kurban gittiği tespit edilirken; olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Mahalle sakinlerinin köprü kenarında hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bulunan cesedin, 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'a olduğu tespit edilmesinin ardından Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Ekiplerin 120 saatlik kamera görüntüsü inceleme neticesinde olayla ilişkili 14 şüpheli tespit edildi.Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada tespit edilen 14 şüpheliden 9'unun il merkezinde aynı gün yakalandığı olaya karışan 5 şüphelinin ise yurt dışına kaçma girişimlerinin tespiti üzerine ülke makamları ile irtibata geçilerek Türkiye'ye getirilmesinin sağlandığı bildirildi. Gözaltında bulunan 14 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.