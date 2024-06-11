Niğde’de bulunan erkek cesedi olayında yeni gelişme: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video
Niğde’de köprü kenarında ölü olarak bulunan Mahmut Fırat Tabar’ın cinayete kurban gittiği tespit edilirken; olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada tespit edilen 14 şüpheliden 9'unun il merkezinde aynı gün yakalandığı olaya karışan 5 şüphelinin ise yurt dışına kaçma girişimlerinin tespiti üzerine ülke makamları ile irtibata geçilerek Türkiye'ye getirilmesinin sağlandığı bildirildi. Gözaltında bulunan 14 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
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