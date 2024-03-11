Video Yaşam Niğde’de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı | Video
Niğde’de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı | Video

Niğde’de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı | Video

11.03.2024 | 15:20

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Emli Vadisi’nde Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadın Türk rehber İsmet İnan’ın cansız bedeni helikopterle bulunduğu yerden alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çamardı ilçesinde 6 Alman dağcı ve Türk rehber İsmet İnan (49), dağ kayağı yapmak için Aladağlar Emli Vadisi'ne çıkmış, kayak yaptıkları sırada rehber İsmet İnan'ın üzerine kar kütlesi düşmüştü. Kar kütlesinin altında kalan ve Alman dağcılar tarafından karın altından çıkarılan rehber olay yerinde yaşamını yitirmişti. Alman dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmiş ancak olumsuz hava şartları nedeni ile rehberin cansız bedenini indirme çalışmasına ara verilmişti. Bugün Niğde Valisi Vali Cahit Çelik koordinesinde yeniden bir araya gelen arama kurtarma ekipleri; çığ riski devam eden bölgede rehberin cansız bedeninin helikopterle alınmasına karar verdi. Helikopterin Emli Vadisi'ndeki 2 bin 900 metre yükseklikteki Körtekli bölgesine bıraktığı ekipler, dağcı İnan'ın cansız bedenine ulaştı.

Helikopterle Demirkazık Dağ Evine getirilen İnan'ın cenazesi, buradan Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Niğde’de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı | Video 03:02
Niğde’de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı | Video 11.03.2024 | 15:20
Başkent’te gümrük kaçakçılarına operasyon: 240 bin adet makaron ele geçirildi | Video 00:49
Başkent'te gümrük kaçakçılarına operasyon: 240 bin adet makaron ele geçirildi | Video 11.03.2024 | 15:05
Hatay’da bin 298 uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:32
Hatay’da bin 298 uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 11.03.2024 | 14:56
Diş Hekiminin ölümünde eşi ve 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:48
Diş Hekiminin ölümünde eşi ve 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 11.03.2024 | 14:15
Fatih’te 6 katlı iş merkezinin deposunda korkutan yangın | Video 02:46
Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda korkutan yangın | Video 11.03.2024 | 14:03
Osmaniye’de fırtına ahırın çatısını uçurdu | Video 04:09
Osmaniye'de fırtına ahırın çatısını uçurdu | Video 11.03.2024 | 13:55
Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evdeki patlamalar mahalleliyi isyan ettirdi! | Video 05:33
Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evdeki patlamalar mahalleliyi isyan ettirdi! | Video 11.03.2024 | 13:43
İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05:35
İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.03.2024 | 13:22
Dünya Kadınlar Günü’nde çökertilen fuhuş çetesi, adliyeye sevk edildi | Video 04:25
Dünya Kadınlar Günü'nde çökertilen fuhuş çetesi, adliyeye sevk edildi | Video 11.03.2024 | 13:22
Beylikdüzü’nde havaya ateş eden şüpheli yakalandı | Video 00:32
Beylikdüzü'nde havaya ateş eden şüpheli yakalandı | Video 11.03.2024 | 13:23
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB’deki kirli para trafiği kamerada... 00:09
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada... 11.03.2024 | 12:45
Mardin’de yolcu otobüsünün evin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 01:53
Mardin’de yolcu otobüsünün evin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 11.03.2024 | 12:01
Van’da eşini bıçaklayan şahsa linç girişimi kamerada | Video 00:20
Van'da eşini bıçaklayan şahsa linç girişimi kamerada | Video 11.03.2024 | 11:42
Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, tutuklandı | Video 00:39
Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, tutuklandı | Video 11.03.2024 | 11:37
Diyarbakır’da akılalmaz olay: Binanın girişini kimse bulamıyor! | Video 06:59
Diyarbakır’da akılalmaz olay: Binanın girişini kimse bulamıyor! | Video 11.03.2024 | 11:17
Öğretmenlik hayalini bıraktı çiftlik kurdu! Günde 300 litre süt üretimi yapıyor | Video 05:34
Öğretmenlik hayalini bıraktı çiftlik kurdu! Günde 300 litre süt üretimi yapıyor | Video 11.03.2024 | 11:17
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler | Video 04:23
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler | Video 11.03.2024 | 11:16
725 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı | Video 01:25
725 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı | Video 11.03.2024 | 11:15
Hakkari’de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı oldu | Video 04:10
Hakkari'de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı oldu | Video 11.03.2024 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 06:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 11.03.2024 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA