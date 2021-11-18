Niğde'de kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler | Video

Niğde’de motosikletli kuryenin sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilip bıçaklandığı anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Bor yolunda kurye B.A., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 kişi tarafından önce darp edildi, ardından da defalarca bıçaklandı. Hızını alamayan şüpheliler, kuryenin motosikletine de zarar verdi. Kurye, can havliyle motosikleti bırakıp kaçarken. Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yaşanan olay saniye saniye bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşın yardım çığlıkları da yer aldı.