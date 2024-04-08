Video Yaşam Niğde'de patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı | Video
Niğde'de patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı | Video

Niğde'de patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı | Video

08.04.2024 | 15:44

Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.

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Merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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