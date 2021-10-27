Video Yaşam Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1’i çocuk 11 yaralı | Video
Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1’i çocuk 11 yaralı | Video

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1’i çocuk 11 yaralı | Video

27.10.2021 | 01:26

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Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.

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