Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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