Video Yaşam Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video

23.01.2025 | 10:48

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Öte yandan 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ekiplerin; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda ise 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada; "Niğde genelinde uyuşturucuyla mücadele, kararlılıkla ve kapsamlı şekilde devam ediyor. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet ekiplerini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

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