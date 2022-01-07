Video Yaşam Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı | Video
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı | Video

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı | Video

07.01.2022 | 16:31

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Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1 tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, M.B, O.E, E.Y ve K.Y'yi gözaltına alındı. Şüphelilerde 108,85 gram bonzai, 44,6 gram metamfetamin, 2,84 gram eroin, 0,70 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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