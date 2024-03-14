Niğde’de yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti | Video 14.03.2024 | 11:35 Niğde’de yolda yürürken kalp krizi geçiren 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Niğde merkez Esenbey Mahallesi Paşakapı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; caddede eşi ile birlikte yürüyen 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl, bir anda fenalaşarak yere düştü. Yaşlı adamı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.