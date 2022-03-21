Video Yaşam Niğde'de zincirleme kaza; 7 yaralı | Video
Niğde'de zincirleme kaza; 7 yaralı | Video

Niğde'de zincirleme kaza; 7 yaralı | Video

21.03.2022 | 08:56

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Kaza, gece saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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