Niğdeli şehidin asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu | Video
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) yarın memleketi Niğde'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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