Nijeryalı gencin lüks aracını kundaklayıp böyle kaçtı | Video
Esenyurt’ta gece saatlerinde sokakta park halindeki aracın üzerine yanıcı madde döküp kundaklayan şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde kundakçının aracın yanına gelip üzerindeki örtüyü kaldırması ve sonrasında aracın üzerine sıvı yanıcı döküp ateşe vermesi yer aldı.
"KİMSEYLE SORUNUM YOKTU"
6 yıldır Türkiye'de yaşayan Nijeryalı Tejiri olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyleyerek," Kimseyle sorunum yok, kimseyle düşman değilim. Çok şaşkınım. Park halindeki aracımı bilerek gelip yakıp gidiyor. Arabam şuan kullanılamayacak durumda. 70 ile 100 bin arasında bir zararım var. Kimin yaptığını çok merak ediyorum şimdi çok korkuyorum" diye konuştu.
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