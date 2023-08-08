Video Yaşam Nijeryalı gencin lüks aracını kundaklayıp böyle kaçtı | Video
Nijeryalı gencin lüks aracını kundaklayıp böyle kaçtı | Video

Nijeryalı gencin lüks aracını kundaklayıp böyle kaçtı | Video

08.08.2023 | 16:17

Esenyurt’ta gece saatlerinde sokakta park halindeki aracın üzerine yanıcı madde döküp kundaklayan şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nijerya uyruklu Tejiri E'nin evinin önüne park ettiği aracına saldırı düzenlendi. Motorsikletiyle gelen saldırgan lüks aracın kaput bölümüne döktüğü yanıcı madde ile bir anda arabayı ateşe verdi. Aracın yandığından emin olan saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Aracının yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve araç sahibine haber verdi . İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 100 bin TL masraf oluştuğu öğrenildi.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde kundakçının aracın yanına gelip üzerindeki örtüyü kaldırması ve sonrasında aracın üzerine sıvı yanıcı döküp ateşe vermesi yer aldı.

"KİMSEYLE SORUNUM YOKTU"
6 yıldır Türkiye'de yaşayan Nijeryalı Tejiri olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyleyerek," Kimseyle sorunum yok, kimseyle düşman değilim. Çok şaşkınım. Park halindeki aracımı bilerek gelip yakıp gidiyor. Arabam şuan kullanılamayacak durumda. 70 ile 100 bin arasında bir zararım var. Kimin yaptığını çok merak ediyorum şimdi çok korkuyorum" diye konuştu.

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