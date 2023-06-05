Video Yaşam Nilüferin görsel şöleni başladı | Video
Nilüferin görsel şöleni başladı | Video

Nilüferin görsel şöleni başladı | Video

05.06.2023 | 12:12

Türkiye’nin en büyük nilüfer tarlasını bünyesinde barındıran Çivril Işıklı Gölü, sezonu açmasıyla birlikte doğaseverleri ağırlamaya başladı.

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Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği Işıklı Gölü'nde 1 Haziran'da tekne sezonu başladı. Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler ilçeye bağlı Seraserli ve Beydilli Mahallesi'nden teknelerle göle açılarak, eşsiz manzarayı görme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, bir saatlik masalsı yolculuk vadeden kayıklarla da gölde unutamayacakları anlar yaşıyor. Çivril Işıklı Gölünde başlayan Nilüfer Turlarının Ağustos ayına kadar devam edeceği belirtilirken, geçen ay açan çiçekler ise kendine hayran bıraktı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Önder Uyar, "Bu sene suyumuz çok güzel. Güzel turlarımızın geçeceğine inanıyoruz. Nilüferlerimiz zaten görenleri mest ediyor. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Doğayla iç içe bir vakit geçirerek nilüferleri yakından görme fırsatı bulacaklar" dedi.

Bu sene ilgilinin daha çok olmasını beklediklerini söyleyen Atilla Savran ise "Nilüfer sezonumuzu 1 haziran itibariyle açtık. Tekne turlarımız başladı. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz, burada adete nilüfer şöleni yaşanıyor. Her sene tam bu vakitlerde gölümüz daha da başka bir şekle bürünüyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu muazzam bir nokta" diye konuştu.

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