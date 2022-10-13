Nisa Mihriban bebekten acı haber geldi! Onu terk eden anneye 5 ay hapis | Video

PENDİK'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S.'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Anne Ebru S. ise 'Nisa Mihriban' bebegin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.