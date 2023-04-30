Video Yaşam Nisan ayında bastıran kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı | Video
Nisan ayında bastıran kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı | Video

Nisan ayında bastıran kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı | Video

30.04.2023 | 12:24

Muş’un Varto ilçesinde sabah saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 10 araç mahsur kaldı.

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Varto ilçesine bağlı Omcalı köyü bölgesinde etkili olan yağmur yağışı, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bölgede yola hazırlıksız çıkan sürücüler mahsur kaldı. Köy yolunda 10 aracın mahsur kalırken, sürücüler ise yolun açılması için destek istedi.
Öte yandan, Çavuş Rampası'nı çıkmak isterken hız yapan bazı sürücülerin kullandığı araçların yoldan çıkmasına ramak kalması ise dikkat çekti.

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