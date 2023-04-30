Nisan ayında bastıran kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı | Video
Muş’un Varto ilçesinde sabah saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 10 araç mahsur kaldı.
Öte yandan, Çavuş Rampası'nı çıkmak isterken hız yapan bazı sürücülerin kullandığı araçların yoldan çıkmasına ramak kalması ise dikkat çekti.
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