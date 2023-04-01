Nisan ayında beyaza bürünen Kars böyle görüntülendi | Video
Kars, Nisan ayında kışı yaşıyor. Beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi. Gece etkili olan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürürken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 25 santimetreyi geçti.
Kars'a karın Nisan 1 şakası olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bugün 1 Nisan 2023 Nisan 1 şakası olsa gerek, Kars yine bembeyaz, beyaz gelinliğini giydi. Güne karla uyandık" dedi.
Kars'ta kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir bir şekilde düştü. 25 santim karın bulunduğu ilde hava sıcaklığı gece eksi 9, sabah saatlerinde ise eksi 4 derece olarak ölçüldü.
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